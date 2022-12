Containers pour logements étudiants

Surement une solution immédiate et provisoire pour parer au manque de logements étudiants dans l'attente de vraies constructions..En IDF par exemple, voir carrément Paris intra-muros, ou des villes comme Lyon, etc, ca va être difficile..Imaginons ce type de logement pour les étudiants de la Sorbonne, par exemple, ou d'autres fac en plein Paris ou encore dans une ville proche des Cévennes comme Béziers, connue pour sa vente de maison à Béziers mais moins pour ses construction étudiantes et son stock immobilier- J'ai vu un reportage sur ce genre "d'empilage" aux Pays bas, ils étaient rouges avec de grandes baies vitrées, je crois me souvenir qu'il y avait des balcons, le tout intégrés dans un espace vert bien boisé, les intérieurs étaient fonctionnels bien aménagés et sympas...petit buget, vite construits, bien isolés et intégrés et on a pas dit que c'était parti pour 50ans non plus, à un moment super rénovation ou destruction pure et simple...Enfin ça me choque moins que les "wagons" (soit disant constructions traditionnelles) qui défigurent nos campagnes....- A New-York, les anciennes rames du vieux métro de la ville n'ont jamais été envisagées comme reconversion en habitations d'urgence pour homeless, par exemple...Pourtant, de matériaux assez similaires à ceux utilisés initialement pour la fabrication de containers, ces rames ont été emmenées au large et coulées en plein océan, afin que la corrosion se charge de les "recycler" naturellement, après avoir servi de récifs artificiels aux poissons et autres végétaux aquatiques...